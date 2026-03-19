A Amalfi, cinquanta donne over 35 hanno partecipato a una giornata di screening mammografici gratuiti promossa dal Comune. L’evento si è concluso con il tutto esaurito, dimostrando un notevole interesse da parte della comunità. Le donne coinvolte si sono sottoposte all’esame, contribuendo a una iniziativa sanitaria che ha riscosso grande partecipazione.

Grande partecipazione per la giornata di screening mammografici gratuiti promossa dal Comune, che ha registrato il tutto esaurito con cinquanta donne over 35 sottoposte a esame. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute pubblica, si inserisce nel più ampio “Progetto Screening Senologico”, realizzato in collaborazione con l’associazione PAM Italia e sostenuto da un investimento comunale di 6.500 euro. Prevenzione e attenzione al territorio. La giornata ha confermato il forte interesse della cittadinanza verso i programmi di prevenzione, con una risposta particolarmente positiva anche per questa seconda edizione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Amalfi, successo per gli screening mammografici gratuiti: 50 donne coinvolte

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