Amadeus è il quarto giudice del serale di ‘Amici 25’ il video-annuncio

Da webmagazine24.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amadeus è stato annunciato come quarto giudice del serale di ‘Amici 25’. La conferma è arrivata attraverso un video sui canali social del programma, in cui il conduttore ha svelato il suo ruolo e ha mostrato di aver accettato l’incarico indossando la maglia dorata. La notizia ha suscitato interesse tra i follower e gli appassionati dello show.

(Adnkronos) – È ufficiale: Amadeus è il quarto giudice del serale di 'Amici 25'. La conferma arriva dai canali social del programma con un video messaggio in cui il conduttore svela il mistero dietro gli indizi e accetta l'iconica maglia dorata. La venticinquesima edizione del talent show prenderà il via sabato 21 marzo in prima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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