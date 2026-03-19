Amadeus è il quarto giudice del serale di ‘Amici 25’ il video-annuncio

Amadeus è stato annunciato come quarto giudice del serale di ‘Amici 25’. La conferma è arrivata attraverso un video sui canali social del programma, in cui il conduttore ha svelato il suo ruolo e ha mostrato di aver accettato l’incarico indossando la maglia dorata. La notizia ha suscitato interesse tra i follower e gli appassionati dello show.

(Adnkronos) – È ufficiale: Amadeus è il quarto giudice del serale di 'Amici 25'. La conferma arriva dai canali social del programma con un video messaggio in cui il conduttore svela il mistero dietro gli indizi e accetta l'iconica maglia dorata. La venticinquesima edizione del talent show prenderà il via sabato 21 marzo in prima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Amici 25, è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus “Sarai il nuovo giudice del Serale di Amici 25”: Maria De Filippi “incorona” Gigi D’Alessio durante il concerto a Roma – IL VIDEOMaria De Filippi si è presentata ieri sera 17 marzo, a sorpresa, alla prima data romana del tour di Gigi D’Alessio (si replica stasera mercoledì 18... Altri aggiornamenti su Amadeus è il quarto giudice del serale... Temi più discussi: Amici 25, il quarto giudice del serale sarà Amadeus? Gli indizi; Alessandro Cattelan, l’annuncio su Amici. Ma è mistero sul quarto giudice; I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi; Amici 25, è caccia al nome del quarto giudice e spunta l’ipotesi Amadeus. «Fa parte delle cose importanti. Sono felice». Amadues è il quarto giudice del Serale di Amici 25La venticinquesima edizione del talent show prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata e arrivano i primi spoiler. L'ultima notizia riguarda la nomina di Amadeus come ... ilmessaggero.it Amici 25, colpo di scena: Amadeus è il quarto giudice del SeraleAmadeus è il quarto giudice del Serale di Amici 25. Maria De Filippi lo annuncia con un video a sorpresa su Instagram ... mondotv24.it È ufficiale. 4 giudici ad #Amici25: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. "Nel cast del talent in un ruolo tutto da scoprire Alessandro Cattelan" x.com Ora è ufficiale: Amadeus sarà il quarto giudice di #Amici25. Si unirà a Gigi d’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Presente nel cast anche Alessandro Cattelan, in un ruolo non ancora specificato. - facebook.com facebook