alunni a lezione di soccorso in montagna

Alunni di diverse età stanno partecipando a un corso di soccorso in montagna a Campodolcino. Durante le lezioni, i giovani apprendono tecniche di intervento e sicurezza, mettendo in pratica quanto imparano in esercitazioni sul campo. Le attività si svolgono seguendo il metodo “imparare facendo”, che mira a coinvolgere attivamente i partecipanti e a sviluppare le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza in ambienti montani.

CAMPODOLCINO "Imparare facendo": un metodo che coinvolge e funziona, anche se si parla di sicurezza in montagna e ad essere coinvolti sono dei giovanissimi. La dimostrazione si è avuta con "Homeland Kids", iniziativa dedicata agli alunni delle medie di Campodolcino promossa dal progetto Interreg Spluga Bianco di cui la Comunità montana Valchiavenna è capofila e inserita nell’ambito della seconda edizione di Skialp Fest 2026 – Homeland Montespluga Madesimo che si sarebbe dovuta svolgere nel weekend, ma è poi stata posticipata al fine settimana dell’11-12 aprile per le pessime condizioni meteo. Nessuna cancellazione, invece, per la proposta riservata ai giovanissimi: una giornata sulla neve, diversa dal solito e capace di unire divertimento e formazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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