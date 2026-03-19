Gianmarco Garofoli, ciclista della Soudal Quick-Step, ha subito un nuovo infortunio durante le Strade Bianche. Un sasso lo ha colpito al ginocchio, aggravando una stagione già complicata. La corsa si è conclusa per lui a causa dell’incidente, che si aggiunge ad altri problemi fisici già affrontati quest’anno. Garofoli, classe 2002, si trova ora a fare i conti con questa nuova difficoltà.

Stagione veramente da dimenticare, anche se è appena iniziata, per Gianmarco Garofoli, ciclista azzurro classe 2002 della Soudal Quick-Step. Il corridore che ha chiuso al secondo posto il Giro di Sardegna poche settimane fa, sarà costretto ad un lungo stop. Ad inizio stagione a Tenerife era stato investito da un pirata della strada, per fortuna l’incidente era andata meglio del previsto. Ora è un sasso a mettersi contro l’azzurro. Le sue parole sui social: “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. e questa volta mi ha preso in pieno. Alle Strade Bianche un sasso mi ha colpito in pieno il ginocchio, in un punto delicato. Sul momento sembrava niente, uno di quei colpi che passano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altro infortunio per Gianmarco Garofoli: “Un sasso alle Strade Bianche mi ha colpito sul ginocchio”

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