Allenamento al mattino è il top scelta migliore per il cuore | lo studio

Uno studio recente conferma che allenarsi al mattino rappresenta la scelta migliore per la salute cardiaca. I ricercatori sottolineano come anche una semplice camminata al risveglio possa apportare benefici alla pressione sanguigna, ai livelli di glicemia e di colesterolo. I risultati evidenziano l’importanza di dedicare del tempo all’attività fisica nelle prime ore della giornata.

(Adnkronos) – L'effetto positivo dell'attività fisica per la salute è noto. Basta camminare per ottenere benefici per il cuore, per la pressione, i livelli di glicemia e colesterolo. Conta ovviamente la 'quantità' di allenamento, ma pesa anche il momento della giornata in cui si decide di mettersi in moto: esiste l'orario ideale, come stabilisce lo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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