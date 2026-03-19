Allarme Tonali per il playoff Mondiale | le ultime e l’annuncio di Gravina

Il centrocampista della Nazionale ha accusato un fastidio alla coscia e non potrà partecipare al prossimo impegno di giovedì. La società e lo staff sanitario stanno monitorando la situazione, mentre l’annuncio ufficiale è stato comunicato dal presidente della Federazione. La squadra si prepara senza di lui per la partita di playoff Mondiale in programma tra pochi giorni.

Fastidio alla coscia per il centrocampista della Nazionale, che giovedì prossimo non potrà sbagliare contro l’Irlanda del Nord L’allarme era scattato nella serata di ieri, quando Sandro Tonali esce malconcio all’inizio della ripresa del match di ritorno degli ottavi Champions in casa del Barcellona: “Ha sentito un fastidio alla coscia”, le parole del tecnico del Newcastle Eddie Howe dopo la partita persa per 7-2. Allarme Tonali per il playoff Mondiale: l’annuncio di Gravina (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma l’allarme Tonali, per fortuna, è durato solo qualche ora. Il centrocampista ex Milan non ha niente di serio, di conseguenza quasi sicuramente potrà mettersi a disposizione dell’Italia di Gattuso per la semifinale dei playoff Mondiale contro l’ Irlanda del Nord, in programma fra sette giorni a Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allarme Tonali per il playoff Mondiale: le ultime e l’annuncio di Gravina Articoli correlati Infortunio Tonali, parla Gravina: «Ho sentito il giocatore e un allarme c’è ma è di livello moderato. Gli esami…»Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Gravina: "Su Tonali allarme moderato. Il Paese ci spinga verso l'America, anche a nuoto"A una settimana dalla gara contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, il presidente della Figc Gabriele Gravina parla con un certo ottimismo della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allarme Tonali Temi più discussi: Tonali si fa male durante Barcellona-Newcastle, allarme per Gattuso per i play-off; Allarme Italia in vista dei playoff Mondiali: Tonali fuori per infortunio contro il Barcellona; L'Italia trema, Tonali infortunato nel match tra Barcellona e Newcastle; Tonali, infortunio durante Barcellona-Newcastle: allarme Nazionale in vista degli spareggi Mondiali, cosa è successo. Gravina: Allarme moderato per Tonali. Italia squadra speciale, vi spiego perchèIl presidente della Figc tranquillizza sulla situazione del centrocampista del Newcastle e poi chiama i tifosi azzurri ... tuttosport.com Italia, allarme TonaliAllarme Tonali in casa Italia alla vigilia dei playoff. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ct Gattuso è pronto a diramare la lista dei convocati, ma deve fare i conti con una serie di probl ... ilovepalermocalcio.com Sorride Gattuso: potrà avere Tonali a Coverciano Allarme rientrato per Rino Gattuso e la Nazionale: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Sandro Tonali ha escluso lesioni muscolari. Il centrocampista del Newcastle sarà quindi a disposizione del c - facebook.com facebook #Gravina: “Tonali Allarme moderato. C’è ottimismo” Il presidente della #FIGC ha rivelato le condizioni di Sandro #Tonali, uscito per infortunio al minuto 55’ del match di Champions tra Barcellona e Newcastle ieri. x.com