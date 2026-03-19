Negli enti pubblici della provincia di Reggio Emilia si diffonde la preoccupazione per un incremento di 16 milioni nelle spese energetiche dei Comuni. La richiesta di risorse aggiuntive riguarda principalmente le bollette di luce e gas, che stanno crescendo a causa dei recenti aumenti dei prezzi. La situazione mette sotto pressione i bilanci comunali, già impegnati in altre spese di gestione.

Nei Comuni della provincia di Reggio Emilia risuona l’allarme rosso dei costi energetici. A farlo scattare è il sindaco di Rubiera e referente provinciale dell’Anci Emanuele Cavallaro che, a causa delle tensioni internazionali, stima un aggravio delle spese per le amministrazioni pubbliche tra i 15 e i 16 milioni di euro. "L’impennata dei costi dell’energia rischia di essere un disastro terribile per le famiglie e per l’economia, ma sui cittadini potrebbe ricadere un’altra tegola che è bene affrontare – sottolinea Cavallaro –. Ci siamo già passati qualche anno fa (con la guerra in Ucraina, ndr) ma qui le dimensioni potrebbero essere addirittura catastrofiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme negli enti pubblici: "Le bollette dei Comuni saliranno di 16 milioni"

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