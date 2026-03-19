alla ricerca degli omega 3 perduti

Una ricerca condotta da scienziati dell’università di Cleveland rivela che l’85% della popolazione mondiale presenta una significativa carenza di acidi grassi omega-3 nella dieta. Lo studio, pubblicato su AJPM Focus, Volume 4, Issue 4, evidenzia come questa carenza colpisca un’ampia fetta di persone senza specificare le cause. La scoperta si concentra sull’entità della mancanza di questi nutrienti essenziali nella popolazione globale.

Generi alimentari Una ricerca degli scienziati dell’università di Cleveland-USA ha evidenziato che nell’85% della popolazione mondiale esiste una forte carenza dietetica di acidi grassi omega-3 Generi alimentari Una ricerca degli scienziati dell’università di Cleveland-USA ha evidenziato che nell’85% della popolazione mondiale esiste una forte carenza dietetica di acidi grassi omega-3 Una ricerca degli scienziati dell’università di Cleveland-USA (AJPM Focus, Volume 4, Issue 4, 100341) ha evidenziato che nell’85% della popolazione mondiale esiste una forte carenza dietetica di acidi grassi omega-3, un nutriente che l’organismo umano non produce e che deve essere assunto obbligatoriamente con la dieta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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