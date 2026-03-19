Un mattino, Guido V. si svegliò trovando i suoi connazionali trasformati in uno sciame di studiosi di ermeneutica. La scena, che al risveglio apparve come un fenomeno insolito, si svolge in un contesto che mette in discussione la normalità quotidiana. Il testo, nel suo svolgimento, rivela un sottotesto che invita a riflettere su questa metamorfosi collettiva.

Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Guido V. scoprì che nottetempo i suoi connazionali si erano trasformati in uno sciame di studiosi di ermeneutica, che è un po’ meglio di insetti giganti ma neppure tanto. Dovunque si voltasse, una parola lo perseguitava, e questa parola era “contesto”. Nei bar, nelle strade era tutto un frinire, roba da diventar sordi: sì, d’accordo, c’è il testo, ma poi c’è il contesto; e alla luce del contesto, il testo non fa testo, anzi rivela il suo sottotesto; dunque voto no sul testo per dire no al contesto; certo, voterei sì sul testo, in un altro contesto; ma visto il contesto, dico no al testo, anzi lo contesto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alla luce del contesto, il testo non fa testo. Anzi rivela il suo sottotesto

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