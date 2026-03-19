Alla fiera di Ferrara si svolge la 31ª edizione di Restauro, in programma dal 12 al 14 maggio presso Ferrara Expo. L’evento si concentra sul tema “Restauro 2026: innovare per conservare” e si propone come un punto di riferimento per professionisti e aziende del settore dei beni culturali. Durante le tre giornate, vengono presentate novità e progetti legati al patrimonio artistico e ambientale.

Restauro 2026: innovare per conservare. La 31ª edizione in scena a Ferrara Expo dal 12 al 14 maggio. Punto di riferimento per l’intera filiera dei beni culturali, la XXXI edizione del Salone Internazionale dei beni culturali e ambientali rappresenta l’occasione ideale per fare sistema. Per tre giorni, Ferrara Expo si trasformerà in un vivace scenario di incontri, mostre, laboratori. "Restauro si afferma come uno spazio dinamico di confronto e aggiornamento", dichiara Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo. Al padiglione 3 prenderà vita il Saper fare Italiano, un’area dedicata alle eccellenze artigianali del nostro paese. Grande attenzione sarà dedicata all’ intelligenza artificiale applicata al restauro, alla sicurezza e alla sostenibilità dei cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla fiera le tre giornate di Restauro. In vetrina c’è il ’Saper fare italiano’

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