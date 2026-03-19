Alex de Minaur | Non trovo ragioni per non giocare bene a Miami

Alex de Minaur ha dichiarato di non vedere motivi per non giocare al meglio a Miami, cercando di ritrovare la forma e le prestazioni abituali dopo alcune sconfitte premature. L’obiettivo è tornare a esprimersi sui livelli consueti e mantenere la posizione tra i primi del ranking ATP. La partita si avvicina e il tennista si prepara a scendere in campo con questa determinazione.

Ritrovare la strada che sembra essere stata smarrita dopo le ultime premature sconfitte e tornare ad esprimersi sugli abituali standard di rendimento per confermarsi nelle prime posizioni del ranking ATP. Questo l’obiettivo di Alex de Minaur nel torneo ATP di Miami. Nel media day del secondo Masters 1000 della stagione il giocatore australiano ha offerto diversi spunti di riflessione interessanti. Sul valore del secondo Masters 1000 della stagione: “ Questo torneo rappresenta una delle tappe più importanti del calendario, non importa che non abbia mai ottenuto grandi risultati qui. Devo cercare di cambiare questa statistica una volta per tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex de Minaur: “Non trovo ragioni per non giocare bene a Miami” Articoli correlati Pronostico e quote Alex De Minaur – Botic Van de Zandschulp, Rotterdam 13-02-2026Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp si sfideranno sul campo centrale di Rotterdam per un posto in semifinale contro uno tra Humbert e O’Connell. Alex de Minaur quest'anno vuole superare sé stessoAlex de Minaur, agli Australian Open di gennaio, non è riuscito a centrare l’obiettivo che inseguiva da anni. Altri aggiornamenti su Alex de Minaur Non trovo ragioni per... Temi più discussi: De Minaur: Non trovo alcuna ragione per non giocare bene a Miami; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz; ATP Indian Wells 2026, Tien è il nuovo De Minaur: travolto da Sinner che raggiunge Zverev in semifinale; Fonseca a Miami: dopo Sinner, arriva il test Alcaraz?. Alex de Minaur: Non trovo ragioni per non giocare bene a MiamiRitrovare la strada che sembra essere stata smarrita dopo le ultime premature sconfitte e tornare ad esprimersi sugli abituali standard di rendimento per ... oasport.it Alex de Minaur convinto: Non trovo nessuna ragione per non giocare bene a MiamiAlex de Minaur arriva a Miami, un torneo nel quale non è mai andato oltre gli ottavi di finale. Ma si dice pronto dopo i passi falsi di Acapulco e Indian Wells. tennisworlditalia.com Demon cambia look, fascia approvata Alex De Minaur - facebook.com facebook Demon cambia look, fascia approvata Alex De Minaur x.com