Alessandro morì a 17 anni in canoa quattro condanne Il papà | Non ci siamo mai arresi

Un ragazzo di 17 anni è morto durante un incidente in canoa, mentre quattro persone sono state condannate in relazione all’accaduto. Il padre del giovane ha dichiarato di non aver mai rinunciato alla ricerca di giustizia, sottolineando che gli anni passati sono stati molto duri e che lo saranno anche in futuro. La vicenda si è svolta a Casalecchio, in provincia di Bologna.

Casalecchio (Bologna), 19 marzo 2026 – “Siamo soddisfatti. Non ci siamo mai arresi, come ci si poteva arrendere? Ma sono stati anni molto difficili, e lo saranno anche gli anni da qui in avanti”. Poche parole, dette quasi sottovoce, dal papà di Alessandro Ferriani - morto a 17 anni nel febbraio 2019 durante un’esercitazione in canoa alla chiusa di Casalecchio -, commentando la sentenza che arriva dopo che per tre volte la famiglia si è opposta all’archiviazione del caso: una sentenza con cui vengono condannati tutti e quattro gli imputati. Le pene vanno da 4 mesi a un anno e 8 mesi. Di cosa sono accusati gli imputati. Si è chiuso così, questo pomeriggio, il processo di primo grado a Bologna sulla morte del 17enne durante l’allenamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro morì a 17 anni in canoa, quattro condanne. Il papà: “Non ci siamo mai arresi” Articoli correlati Alessandro morì in canoa a 17 anni: chieste quattro condanneAlle battute finali il processo di primo grado per la tragica scomparsa di Alessandro Ferriani, il 17enne che perse la vita a febbraio del 2019,... Partizan domina Panathinaikos, che ammette: "Ci siamo arresiNel 27° turno dell'Euroleague, il Partizan Belgrado conquista la nona vittoria stagionale superando il Panathinaikos 78-62 alla Belgrade Arena.