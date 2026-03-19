Oggi si apre il Consiglio europeo con i 27 rappresentanti dei paesi membri che discutono di questioni chiave come l'Ucraina, il Medio Oriente, la competitività, il mercato unico, la difesa e il multilateralismo. La bozza di conclusioni, composta da 71 paragrafi, riflette le aree di confronto tra i leader, con particolare attenzione al costo dell’energia e alle sfide geopolitiche attuali.

Preoccupazione e indecisione alla vigilia di un Consiglio europeo chiamato a cambiare passo. La bozza di conclusioni presentata ai 27 leader europeo conta ben 71 paragrafi, raggruppati nei macrotemi dell'Ucraina, Medio Oriente, CompetitivitàMercato unico, Difesa e Multilateralismo. Il vertice doveva mettere nero su bianco le decisioni prese informalmente al summit di Alden Biesen sulla Competitività. Lo scoppio del conflitto in Iran il 28 febbraio ha però portato in primo piano gli effetti di una nuova crisi che pone ora al centro della discussione il costo dell'energia. I lavori potrebbero protrarsi fino a venerdì ma sul tavolo non ci sono grandi svolte in arrivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via il Consiglio europeo: pressing sul costo dell'energia

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