Al referendum voto Sì dice il marito di Albano capo delle toghe rosse

Il marito di Albano, noto per essere il capo delle toghe rosse, ha espresso il suo sostegno al referendum sulla giustizia, dichiarando pubblicamente che voterà Sì. Fabrizio Merluzzi, avvocato penalista con quarant'anni di esperienza, ha confermato al Foglio la sua intenzione di votare convintamente Sì al referendum. Merluzzi è riconosciuto come una figura di rilievo nel settore legale.

“Al referendum sulla giustizia andrò a votare convintamente Sì”, dice Fabrizio Merluzzi al Foglio. Merluzzi non è soltanto un noto avvocato penalista dalla carriera quarantennale (presidente della Camera penale di Roma dal 2010 al 2012), ma anche marito di Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, cioè la storica corrente di sinistra dei magistrati. Il capo delle toghe rosse conduce da mesi una battaglia per il No contro la riforma Nordio, suo marito invece fa sapere che voterà Sì: una spaccatura domestica clamorosa. “Credo che la separazione delle carriere sia un cambiamento culturale di cui il paese ha bisogno – dice Merluzzi –. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Al referendum voto Sì”, dice il marito di Albano, capo delle toghe rosse Articoli correlati “Voto Sì al referendum”. Parla Claudio Levorato, ex re delle coop rosseSi allarga il fronte degli esponenti di sinistra, spesso postcomunisti, che voteranno Sì al referendum. Leggi anche: Le "toghe rosse" in fuga: Albano diserta il duello tv Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al referendum voto Sì dice il marito di... Temi più discussi: LIVE | Referendum giustizia, a Roma l’assemblea per il No; Albano (Mef), 'sì al referendum per liberare i magistrati dalla politica'; Così l'indifferenza al referendum di Cisl, Confindustria e Coldiretti irrita Meloni; Scoperto video di propaganda per il referendum con scheda già votata Sì. Pier Silvio Berlusconi sostiene il Sì al referendum per civiltà e progressoPier Silvio Berlusconi si schiera sul referendum: voto, motivazioni e impatto mediatico Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di Mfe-MediaForE ... assodigitale.it Albano Laziale, anche Delmastro al convegno di Fratelli d’Italia a sostegno del Sì al Referendum sulla GiustiziaLe ragioni del Sì è il titolo dell’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia e ospitato mercoledì 25 febbraio nella sala consiliare di Palazzo ... castellinotizie.it Poiana ( Buteo buteo ) Sant'Albano Stura - Piemonte Italia - Novembre 2025 Nikon Z9 - Nikkor 500 mm f 4 - facebook.com facebook