Al Donizetti show con i più grandi successi degli Abba

Giovedì 26 marzo alle 21 al Teatro Donizetti di Bergamo si terrà un Tribute Show dedicato agli Abba, con i più grandi successi del gruppo svedese interpretati con stile e scenografie spettacolari. Lo spettacolo prevede costumi in stile originale e un allestimento che ripropone fedelmente l’atmosfera degli anni ’70. L’evento è rivolto agli appassionati della musica e del repertorio degli Abba.

Giovedì 26 marzo alle 21 al Teatro Donizetti di Bergamo andrà in scena il Tribute Show con i più grandi successi degli Abba, con il loro stile inimitabile, costumi e scenografie spettacolari. Gli Abba, il gruppo pop svedese con più di 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale, gli Abba Dream ne celebrano il successo nel loro Tribute Show. Nel 1974, la band svedese degli Abba (acronimo di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), nata solo quattro anni prima, scalò le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con la canzone Waterloo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Nek, data zero a Spoleto con i più grandi successi. A Orvieto viaggio nelle musiche di Ennio MorriconeSarà una giornata stellare, quella di domenica primo marzo, per la stagione “Tourné“ che approda in contemporanea a Spoleto e a Orvieto con un doppio... Leggi anche: Omaggio a Gino Paoli in chiave jazz al Miles Davis: Filippo Cottone dà voce ai suoi più grandi successi Contenuti e approfondimenti su Donizetti show Temi più discussi: Torna Bergamo jazz con Setting The Pace; Guida agli eventi del weekend (13 – 15 marzo); Rosa Feola illumina un Donizetti vintage; Concerto inaugurale per l'Ensemble Locatelli con lo Stabat Mater di Pergolesi, poi eventi in provincia. Al Donizetti show con i più grandi successi degli AbbaGiovedì 26 marzo alle 21 al Teatro Donizetti di Bergamo andrà in scena il Tribute Show con i più grandi successi degli Abba, con il loro stile inimitabile, costumi e scenografie spettacolari. Gli Abba ... bergamonews.it Risate e malintesi, l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova AllegraLa Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alle porte: domenica 11 gennaio alle 15.30 è in programma nel principale teatro cittadino il primo dei tre titoli in cartellone, «La ... ecodibergamo.it Politecnico delle Arti Bergamo - Conservatorio "G. Donizetti" - facebook.com facebook