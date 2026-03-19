Al Consiglio europeo in corso a Bruxelles si discute di Ets, i sistemi di scambio di emissioni. I rappresentanti dei paesi membri sono riuniti per definire le posizioni ufficiali su questa questione, che riguarda le politiche ambientali e le future strategie di riduzione delle emissioni. La discussione si concentra sui limiti, le regole e le possibili implicazioni per le industrie coinvolte. La riunione prosegue con un confronto tra i diversi orientamenti dei paesi partecipanti.

Bruxelles. Il Consiglio europeo che si apre oggi rischia di trasformarsi in un grande scontro sul sistema di scambio di emissioni Ets. I capi di stato e di governo si riuniscono nel mezzo di una nuova crisi dei prezzi dell’energia, provocata dalla guerra in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. L’agenda del vertice prevedeva di tracciare una “road map” per mettere in pratica alcune delle raccomandazioni dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta sulla competitività e il mercato unico. L’elenco contenuto nella bozza di conclusioni è lungo, ma sufficientemente vago da non creare tensioni tra i ventisette stati membri. Anche il costo dell’energia è parte integrante della sfida per la competitività dell’Ue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Al Consiglio europeo si apre la battaglia sugli Ets. Le posizioni

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