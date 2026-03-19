ARERA ha stabilito le modalità di applicazione del contributo straordinario da 115 euro per le bollette energetiche. La decisione riguarda le regole per il pagamento e la gestione del contributo. Enel si impegna a coordinare le aziende nel contributo volontario. Il “Dl Bollette” passa ora alla fase attuativa con le nuove disposizioni approvate.

Il percorso del “Dl Bollette” entra nella fase operativa. ARERA ha approvato le disposizioni che regolano l’erogazione del contributo straordinario da 115 euro destinato ai clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto-legge. Il contributo sarà riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda, a tutti gli utenti che risultano beneficiari del bonus per disagio economico e titolari di un punto di prelievo attivo. L’accredito avverrà in un’unica soluzione nella prima bolletta utile e sarà cumulabile con le altre agevolazioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aiuti in bolletta: ARERA definisce le regole per il contributo straordinario da 115 euro. Enel guida il fronte delle aziende sul contributo volontario

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