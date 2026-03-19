Ai lidi sbarca la coppa del mondo del ’Sup’

Ai lidi si svolge la Spring Sup Race, evento dedicato al Sup, l’attività nata a Comacchio. La competizione si terrà dal 27 al 29 marzo tra le acque di Comacchio e il lago di Lido delle Nazioni. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà atleti e appassionati di questa disciplina in evoluzione. La coppa del mondo del Sup sarà presente durante l'evento.

È l’evoluzione del ’vùlicèpi’ un’attività tutta comacchiese. Stiamo parlando del Sup (Stand up paddle) che con l’appuntamento Spring sup race, per tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 marzo), si terrà fra Comacchio e al lago di Lido delle Nazioni. Si tratta della prima tappa della Coppa del mondo di questa disciplina (regolamentata da due Federazioni, Surf e Canoa) che registra la nona edizione a Comacchio. La novità dell’evento 2026 sono le gare, venerdì 27, che si terranno fra i canali del centro storico e a cui prenderanno 50 dei 400 atleti già iscritti, nonostante la crisi internazionale e i voli bloccati a Dubai. Il primo giorno dello Spring sup race, venerdì 27 marzo, parte dalle 10 del mattino, dai Trepponti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ai lidi sbarca la coppa del mondo del ’Sup’ Articoli correlati Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel in gara per vincere la Coppa del Mondo Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata