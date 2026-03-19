Ai domiciliari ma sorpreso in strada | denunciato un 57enne a Belpasso

Un uomo di 57 anni ai domiciliari è stato denunciato a Belpasso dopo essere stato trovato in strada dai Carabinieri durante un controllo di routine. Le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche sul territorio e, nel corso dell’intervento, hanno accertato l’infrazione alla misura restrittiva. L’uomo è stato quindi segnalato alle autorità competenti per aver violato le disposizioni imposte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e intervento dei Carabinieri. Nel corso delle attività di controllo del territorio, mirate a verificare il rispetto delle misure restrittive e prevenire reati, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un uomo di 57 anni, residente nel comune etneo. L’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con possibilità di uscire solo in presenza di specifiche autorizzazioni. Sorpreso in scooter senza autorizzazione. Durante un servizio di pattuglia nel centro abitato, i militari hanno riconosciuto il 57enne mentre circolava lungo via Roma a bordo di uno scooter, in compagnia di un altro giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ai domiciliari ma sorpreso in strada: denunciato un 57enne a Belpasso Articoli correlati Cecina | Ai domiciliari per rapina e furti, sorpreso fuori casa senza permesso: denunciatoUn 42enne di origine straniera non ha rispettato i domiciliari e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per evasione. Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriL’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione locale durante un’attività di vigilanza in un giardinetto pubblico.