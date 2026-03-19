agricoltura assetata e sprecona

L’agricoltura utilizza grandi quantità di acqua, spesso senza attenzione agli sprechi. Aprendo il rubinetto, si dà per scontato che l’acqua sia sempre disponibile, ma dietro ogni litro che beviamo o ogni campo coltivato si nascondono risorse consumate. Questo tema riguarda direttamente chi si occupa di produzione alimentare e gestione delle risorse idriche.

H2O È il settore che consuma più acqua. L’Italia è tra i paesi Ue che ne usa di più. Ma non tutti i modelli agricoli pesano allo stesso modo sulle risorse idriche in crisi, anche per il clima: il biologico può fare la differenza H2O È il settore che consuma più acqua. L’Italia è tra i paesi Ue che ne usa di più. Ma non tutti i modelli agricoli pesano allo stesso modo sulle risorse idriche in crisi, anche per il clima: il biologico può fare la differenza Apriamo il rubinetto e l’acqua scorre. La prendiamo per scontata, eppure dietro ogni litro che beviamo, ogni pasto che consumiamo, ogni campo coltivato, si nasconde una storia fatta di risorse sempre più scarse, di sprechi sistemici e di scelte agricole che determinano il nostro futuro idrico forse più di qualsiasi altra attività umana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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