Agorà e il referendum | numeri che spaccano

Nella puntata di Agorà, il dibattito si è concentrato sui numeri del referendum, con l’attenzione rivolta ai dati Auditel del programma. La rubrica di Klaus Davi, intitolata

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Agorà ) È vero che i dati Auditel sono neutri e non sono sondaggi, ma ci danno un polso della reattività dell’opinione pubblica a pochi giorni dal voto. Cominciamo col dire che Agorà nel mattino di Rai 3 grazie ai temi della giustizia e della guerra sta ottenendo risultati che da anni non si vedevano con una media del 6.5% di share nel mese di marzo e arrivando al 7%, proprio come lunedì con le ultime news dal fronte Medio Oriente, conseguenze sull’energia, sul greggio e sulla nostra politica interna, ma anche col confronto sul referendum per la giustizia tra esponenti del Sì e del No. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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