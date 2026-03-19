Aggrappati al dl carburanti | tra tagli delle accise controlli e sostegni agli autotrasportatori Cosa cambia da oggi e per 20 giorni

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera un decreto legge sui carburanti, che prevede un pacchetto di misure temporanee. Tra queste ci sono tagli alle accise, controlli più stringenti e sostegni specifici agli autotrasportatori. Le novità entreranno in vigore da oggi e resteranno in vigore per 20 giorni, con l’obiettivo di ridurre i rincari alla pompa.

Un intervento rapido per frenare i rincari alla pompa. Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di ieri, 18 marzo, il decreto legge sui carburanti con un pacchetto di misure a tempo per contenere l’aumento dei prezzi legato alla crisi internazionale. Taglio delle accise e riduzione immediata dei prezzi Il provvedimento introduce un taglio delle accise che comporta una riduzione di circa 25 centesimi al litro su benzina e diesel per un periodo di 20 giorni, con effetti immediati sui costi dei rifornimenti. Prevista anche una diminuzione per il gpl, pari a circa 12 centesimi al litro. La scelta del governo è stata quella di intervenire in modo generalizzato, senza ricorrere al bonus carburanti legato alla social card, inizialmente ipotizzato ma poi escluso dal testo definitivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aggrappati al dl carburanti: tra tagli delle accise, controlli e sostegni agli autotrasportatori. Cosa cambia da oggi e per 20 giorni Articoli correlati Leggi anche: Aggrappati al dl carburanti: tra tagli delle accise, controlli e sostegni agli autotrasportatori. Cosa cambia per 20 giorni Taglio alle accise per 20 giorni e lotta a speculazioni: tutte le misure del dl carburantiLa lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il... Altri aggiornamenti su Aggrappati al dl carburanti tra tagli... Discussioni sull' argomento Aggrappati al dl carburanti: tra tagli delle accise, controlli e sostegni agli autotrasportatori. Cosa cambia; Aggrappati al dl carburanti | tra tagli delle accise controlli e sostegni agli autotrasportatori Cosa cambia per 20 giorni. Aggrappati al dl carburanti: tra tagli delle accise, controlli e sostegni agli autotrasportatori. Cosa cambia per 20 giorniVia libera del Consiglio dei ministri al decreto anti-rincari: misure temporanee, verifiche rafforzate e aiuti a trasporti e pesca ... gazzettadelsud.it Dl Carburanti ok CdM: taglio accise di 25 cent al litro | Misure per 20 giorni e stretta anti-speculazioneDecreto Carburanti contro caro prezzi energia: Governo Meloni taglia 25 cent al litro le accise per 20 giorni. Cosa cambia: misure anti speculazione ... ilsussidiario.net L' Asd Svincolati Milazzo in Puglia per rimanere aggrappati alla zona play off - facebook.com facebook . @OfficialUSLecce | Di Francesco: "Vogliamo rimanere aggrappati a questa categoria. Thiago Gabriel ha fatto una grande gara, nonostante l'errore" x.com