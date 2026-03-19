Afterglow – Amore tormentato

Due anime tormentate dal loro passato che troveranno la pace uno tra le braccia dell’altro. J-POP Manga presenta Afterglow, un volume unico Boys Love di Wagimoko Wagase pronto a conquistare anche il pubblico italiano grazie al suo spettacolare disegno e alla grande caratterizzazione dei suoi protagonisti. Volete scoprirne di più? Continuate la lettura della nostra recensione! Afterglow – Wagimoko Wagase; J-POP Manga La storia di Afterglow. Higuchi è un medico cardiochirurgo che è stato trasferito in un piccolo paese. Poco stimolato dal nuovo lavoro e dal nuovo ambiente, solo. Una sera ubriacandosi incontra un affascinante uomo con il quale passa la notte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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“Vita, l’assalto” di Margot Ruddock e W. B. Yeats: quando la poesia tradizionale descrive il sentimento di un amore tormentato“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti in “Amici mai”.