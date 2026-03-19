Nell'ultima puntata di Affari Tuoi, Nicolò ha deciso di non continuare la sfida e si è accontentato, perdendo tutto ciò che aveva vinto. Il Dottore, presente in studio, è rimasto senza parole di fronte alla scelta del concorrente. La trasmissione si è conclusa con questo colpo di scena, lasciando gli spettatori sorpresi dalla decisione di Nicolò.

Avete presente quella sensazione di quando state per azzeccare il brano perfetto in discoteca, ma proprio sul più bello salta la puntina? Ecco, la puntata di stasera di Affari Tuoi di giovedì 19 marzo 2026 è stata esattamente così: un crescendo elettrizzante che si è concluso con un tonfo che vale 300.000 euro. Il protagonista è Nicolò da Bari, un uomo che divide la sua vita tra i calcoli della logistica di giorno e i ritmi da deejay di notte, accompagnato dalla sorella Marilina. Una playlist di pacchi da sogno. Nicolò si presenta in studio con il pacco numero 7, un numero che sul quale ripone grande fiducia. E le scintille arrivano subito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, colpo di scena finale: Nicolò si accontenta e perde tutto. Il Dottore senza parole

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