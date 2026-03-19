AEW | Swerve alza la posta vuole il ruolo da vicepresidente di Omega!

Durante l’ultimo episodio di Dynamite, Swerve Strickland ha dichiarato di voler ottenere il ruolo di vicepresidente di Omega all’interno della AEW, evidenziando la sua volontà di influenzare le decisioni e le strategie della compagnia. La sua presenza e le sue parole hanno catturato l’attenzione dei fan, mentre si posiziona come una figura chiave nelle future dinamiche della federazione.

Swerve Strickland ha deciso di governare la AEW. Nell’ultimo episodio di Dynamite ha reso chiara la sua capacità di interpretare i momenti e di trovare nuove strategie per poter essere un fattore nelle dinamiche della compagnia. Sorprendendo tutti, persino chi di quelle strategie potrebbe pagarne un prezzo molto caro. “Omega, metti in palio il tuo ruolo!”. Kenny Omega ha chiesto un confronto con Strickland dopo l’intervento a salvare Brody King al ppv Revolution. Lanciando una richiesta: un match in cui il “most dangerous wrestler of the Planet” metta in palio la title shot conquistata domenica notte a Los Angeles. Swerve ha rilanciato la posta in palio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Swerve alza la posta, vuole il ruolo da vicepresidente di Omega! Articoli correlati AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteDopo accuse, tensioni e una rissa fuori controllo, Omega e Strickland si sfidano per la prima volta uno contro uno. AEW: Annunciata la sanzione contro Swerve Strickland per l’attacco a Kenny OmegaLa AEW ha preso provvedimenti contro Swerve Strickland dopo il brutale attacco ai danni di Kenny Omega nell’ultimo episodio di Dynamite.