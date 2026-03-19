Samantha Irvin ha deciso di eliminare il suo account Twitter dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Ricochet. La controversia riguardante il wrestler si è rapidamente ampliata, coinvolgendo anche Irvin, che ha scelto di disattivare il profilo social. La vicenda si è sviluppata in modo tale da portare alla cancellazione del suo account ufficiale.

La controversia che coinvolge Ricochet si è intensificata ulteriormente e ora anche Samantha Irvin è finita direttamente al centro della bufera, arrivando a cancellare il suo account Twitter. La moglie della star AEW ha infatti disattivato il proprio profilo dopo le forti reazioni negative scatenate dal commento di Ricochet, che aveva detto a un fan di essere “ felice ” che fosse affetto da sclerosi multipla. La situazione era già degenerata rapidamente: la frase è diventata virale, ha attirato critiche pesantissime e ha costretto Ricochet a fare marcia indietro con delle scuse pubbliche: “Ho sfogato il mio odio verso l’IWC su Sandi, e involontariamente anche su altre persone affette da sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Samantha Irvin disattiva Twitter dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Ricochet

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