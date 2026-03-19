Aeroporto accordo con i sindacati | stabilizzazione per 150 lavoratori dnata SpA

Il 17 marzo è stato firmato un accordo tra dnata S.p.A. e le organizzazioni sindacali presso l’aeroporto di Fiumicino. L’intesa prevede la stabilizzazione di 150 lavoratori, in risposta all’uscita di Aeroitalia dal portafoglio clienti della compagnia. La firma conclude un percorso di misure messe in atto per gestire questa situazione specifica.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – In data 17 marzo è stata sottoscritta un’intesa tra dnata SPA e le organizzazioni sindacali, un accordo che completa il percorso di misure adottate per fronteggiare l’uscita del vettore Aeroitalia dal portafoglio clienti. La Società ha scelto di tutelare i livelli occupazionali, e di mettere in campo una serie di interventi organizzativi finalizzati a consolidare le professionalità già presenti in azienda, implementando anche misure di welfare volte a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata. Nell’ambito dell’accordo, è stata inoltre confermata la stabilizzazione, a partire dal 1° luglio 2026, di 150 lavoratori attualmente impiegati con contratto a tempo determinato, che verranno trasformati a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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