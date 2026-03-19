Adriano Celentano ha risposto a una dichiarazione riguardante un presunto figlio segreto annunciato dal direttore del settimanale Oggi durante una trasmissione in onda su Rai. Nei giorni scorsi, Biavardi aveva anticipato un’intervista esclusiva con questa persona, ma il cantante ha commentato che non cerca soldi e ha affermato che l’uomo non è suo figlio.

Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto. Nei giorni scorsi, infatti, nel corso della trasmissione in onda su Rai, La volta buona, il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, aveva annunciato in esclusiva un’intervista al presunto figlio segreto di Adriano Celentano. “Non vado a caccia di soldi, voglio solo chiamarmi Celentano” avrebbe dichiarato l’uomo secondo il quale il cantante avrebbe conosciuto la madre, Maria Luigia Biscardi, nel gennaio 1970 per poi scoprire di essere incinta. “Il figlio mi ha detto che non gli interessa l’aspetto economico. La mamma di questo signore si è sposata quattro anni dopo con un uomo che ha adottato questo ragazzo e lui ha preso il suo cognome. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Adriano Celentano è mio padre, non cerco soldi”: la replica del cantante al presunto figlio

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