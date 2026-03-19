Domenica scorsa è stato reso noto che un giornalista di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato a Roma con l’accusa di atti illeciti su minori, insieme alla sua compagna. Adinolfi ha pubblicato le iniziali del giornalista arrestato, scatenando reazioni online. La vicenda coinvolge anche le vittime, che rischiano di essere ulteriormente esposte.

La notizia, resa nota domenica scorsa, è terribile: un giornalista di 48 anni, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, è stato arrestato a Roma con l’accusa di atti illeciti su minori assieme alla compagna. I loro nomi non vengono diffusi per proteggere le vittime minorenni. Due giorni fa, Mario Adinolfi, però, ha pubblicato le presunte iniziali dell’uomo su Instagram, legando il nome del giornalista a una nota testata. Quel gesto ha scatenato una caccia all’uomo online che rischia di fare del male alle persone sbagliate: i bambini. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, nell’ambito di un’inchiesta... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Adinolfi pubblica le iniziali del giornalista arrestato per violenza: il web esplode ma a rischiare sono le vittime

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