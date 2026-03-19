addio umberto bossi fondatore della lega nord il legame con lazzate il ricordo di molti militanti

Sei un giornalista. Scrivi un'introduzione in italiano di circa 70 parole, umanizzata, con frasi fluide e tono diretto. Evita frasi troppo brevi e separate da molti punti. Includi solo fatti espliciti nel testo (chi, cosa). Non dedurre cause o motivazioni. Nessun nome proprio in procedimenti legali o controversie. Non copiare la struttura e non inventare. Termina sempre con un punto.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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