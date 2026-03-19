Addio Umberto Bossi come è morto

Se n’è andato recentemente un ex leader politico noto, che negli ultimi tempi si mostrava molto meno in pubblico. Quando compariva, anche solo per un saluto, si notava una evidente stanchezza nei movimenti e nella voce, con una presenza che sembrava sostenuta più dalla volontà che da forza fisica. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e ricordi tra chi lo ha conosciuto.

Negli ultimi tempi si vedeva sempre meno. E quando appariva, anche solo per un saluto, c’era qualcosa che stringeva lo stomaco: la fatica nei gesti, la voce diversa, quella presenza che sembrava reggersi sulla forza di volontà più che sul corpo. Una storia lunga, piena di scosse, che da anni correva sottotraccia. Perché non è stata una parabola improvvisa, né un colpo di scena arrivato dal nulla. È stato un percorso lento, a tratti crudele, iniziato oltre vent’anni fa e segnato da una fragilità che, col passare del tempo, si è fatta sempre più evidente anche lontano dai riflettori. Quando tutto è cambiato: marzo 2004. Il punto di rottura ha una data precisa: 11 marzo 2004. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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