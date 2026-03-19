La primavera inizia ufficialmente domani, venerdì 20 marzo 2026 alle 15:46 ora italiana, con l’arrivo dell’equinozio di primavera. Questa data rappresenta il momento in cui il giorno e la notte durano circa lo stesso tempo, segnando il cambio di stagione. Tuttavia, il 21 marzo non sarà più la data di inizio della primavera fino al 2102, a causa delle variazioni nel calendario astronomico.

La primavera inizia ufficialmente domani, venerdì 20 marzo 2026 alle 15:46 ora italiana, con l’arrivo dell’equinozio di primavera. Contrariamente a quanto molti credono, infatti, la bella stagione non comincia il 21 marzo: dal 2008 l’equinozio primaverile cade il 20 marzo e non tornerà a cadere il 21 marzo fino al 2102. Ma cosa determina esattamente questo momento astronomico e perché la data varia di anno in anno? L’equinozio di primavera rappresenta l’istante preciso in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, ovvero la proiezione dell’equatore terrestre sulla sfera celeste. Questo passaggio segna il momento in cui la nostra stella scavalla dall’emisfero australe a quello boreale, dando così inizio alla primavera nell’emisfero nord del pianeta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio al 21 marzo: perché la primavera non cadrà più in questa data fino al 2102

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