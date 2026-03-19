È morto a 84 anni il fondatore della Lega, noto come il senatur ribelle. Durante la sua vita, ha evocato partigiani e portato avanti un Nord che non ha mai smesso di esprimersi con forza. Antifascista dichiarato e irregolare cronico, Bossi non si è mai allineato alle svolte politiche di altri leader del suo stesso movimento. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nel panorama politico italiano.

È morto Umberto Bossi, e con lui se ne va un pezzo storto, rumoroso e irripetibile della politica italiana. Aveva 84 anni, e fino all’ultimo sembrava fatto della stessa sostanza dei bar di provincia alle sette del mattino: densa, amara, imprecisa ma autentica. Bossi non era un politico: era un incidente. Un corto circuito tra osteria e Parlamento, tra il mito della Padania e la memoria, sorprendente e spesso dimenticata dai suoi stessi seguaci, di un antifascismo rivendicato a modo suo. Diceva che la sua Lega era erede della lotta partigiana — e lo diceva senza ironia, come se davvero quel Nord ribelle scorresse in linea diretta dalle montagne della Resistenza fino ai gazebo verdi nelle piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Umberto Bossi, il senatur ribelle: tra ampolle, partigiani evocati e un Nord che non ha mai smesso di urlare

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