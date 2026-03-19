Addio a Umberto Bossi come è morto

È morto ieri un noto politico italiano, noto per aver guidato un partito di lunga data. Negli ultimi tempi si era mostrato raramente in pubblico, e quando si presentava, si notava chiaramente una stanchezza evidente, accompagnata da un voce modificata e da gesti affaticati. La sua presenza appariva sostenuta più dalla volontà che da una condizione fisica stabile.

Negli ultimi tempi si vedeva sempre meno. E quando appariva, anche solo per un saluto, c’era qualcosa che stringeva lo stomaco: la fatica nei gesti, la voce diversa, quella presenza che sembrava reggersi sulla forza di volontà più che sul corpo. Una storia lunga, piena di scosse, che da anni correva sottotraccia. Perché non è stata una parabola improvvisa, né un colpo di scena arrivato dal nulla. È stato un percorso lento, a tratti crudele, iniziato oltre vent’anni fa e segnato da una fragilità che, col passare del tempo, si è fatta sempre più evidente anche lontano dai riflettori. Quando tutto è cambiato: marzo 2004. Il punto di rottura ha una data precisa: 11 marzo 2004. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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