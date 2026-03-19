Il rappresentante dei sindaci ha dichiarato che l’obiettivo è mantenere l’acqua pubblica senza aumenti delle tariffe, garantendo più servizi ai cittadini. Ha inoltre sottolineato la volontà di concedere maggiori poteri ai sindaci per gestire meglio le risorse locali. Si prevede di investire nei territori, anche se ci saranno maggiori difficoltà operative da affrontare.

Più potere ai sindaci, nessun aumento in bolletta, investimenti per i territori ma anche più ostacoli operativi. Così Nicola Perini, presidente di Publiacqua, inquadra la rivoluzione dell’acqua dopo il via libera alla gestione in-house del servizio, che resterà nella pancia della Multiutility. Perini, cosa cambierà per i cittadini con la società in-house? "La natura giuridica della società, di per sé, non incide sul servizio. Ma ci sono comunque aspetti importanti che cambieranno. Il primo è legato alla ‘ricchezza’ che rimarrà qui: eventuali utili che si trasformino in dividendi, investimenti extra tariffa o aumenti patrimoniali, saranno infatti totalmente riversati sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua pubblica, palla a Perini: "Zero aumenti e più servizi"

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