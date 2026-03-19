Acqua il bere comune non è uguale per tutti

Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua, un evento promosso dalle Nazioni Unite che mette in evidenza come l’accesso all’acqua potabile vari considerevolmente tra le diverse regioni e comunità. La scelta del tema per il 2026, “Where Water Flows, Equality Grows”, sottolinea l’importanza di garantire a tutti il diritto di bere acqua sicura. La giornata mira a sensibilizzare sulla disparità di questo bene fondamentale.

H2O «Dove scorre l’acqua, cresce l’uguaglianza»: la Giornata mondiale Onu sulla crisi idrica, il 22 marzo, quest’anno è dedicata alla disparità di genere H2O «Dove scorre l’acqua, cresce l’uguaglianza»: la Giornata mondiale Onu sulla crisi idrica, il 22 marzo, quest’anno è dedicata alla disparità di genere «Where Water Flows, Equality Grows», dove scorre l’acqua, cresce l’uguaglianza. Il tema scelto dalle Nazioni Unite per la giornata mondiale dell’acqua 2026 che si celebra il prossimo 22 marzo, ha a che fare con due delle emergenze più urgenti del pianeta: la crisi idrica e la disparità di genere. Perché in molte zone del mondo a sostenere il maggiore peso della mancanza di acqua potabile e servizi igienici adeguati sono soprattutto le ragazze e le donne. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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