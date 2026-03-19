Acqua e fuoco
Il 16 marzo una colata di lava ha attraversato l’isola francese, proveniente dal vulcano Piton de la Fournaise. L’eruzione ha interessato le zone circostanti, portando a un flusso di magma che si è esteso lungo i pendii vulcanici. Non sono state segnalate vittime o danni significativi, ma le autorità hanno monitorato attentamente la situazione. La lava ha continuato a scorrere, creando un paesaggio in evoluzione.
Il 16 marzo una colata di lava proveniente dal vulcano Piton de la Fournaise, sull’isola francese della Réunion, ha raggiunto le acque dell’oceano Indiano per la prima volta dal 2007, producendo spettacolari colonne di vapore, gas vulcanici e minuscole particelle di vetro. Tre giorni prima la lava aveva interrotto la strada che corre lungo la costa orientale dell’isola. Il Piton de la Fournaise, alto 2.632 metri, è considerato uno dei vulcani più attivi del mondo e ha eruttato più di 150 volte dal seicento. L’episodio attuale è cominciato il 13 febbraio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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