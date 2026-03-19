Un giudice ha richiesto sette anni di carcere per Marius Borg Høiby, figlio della principessa di Norvegia, accusato di stupro, violenze, traffico di droga e coinvolgimento negli Epstein files. Le accuse sono state formulate in un procedimento legale che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato un forte clamore pubblico. La vicenda riguarda direttamente la famiglia reale norvegese e ha generato un acceso dibattito pubblico.

Un vero e proprio terremoto giudiziario e d’immagine sta per abbattersi in via definitiva sulla famiglia reale norvegese. Al termine di un delicatissimo processo durato sette settimane, la procura di Oslo ha formulato la sua richiesta di pena per Marius Borg Høiby: sette anni e sette mesi di reclusione. Il ventinovenne è il primogenito della principessa ereditaria Mette-Marit (nato dalla sua precedente e breve relazione con l’uomo d’affari Morten Borg) e figliastro del futuro re, il principe Haakon. Pur non essendo formalmente un membro della casa reale, le sue vicende personali — aggravate dalla recente scoperta del suo nome all’interno di centinaia di documenti legati ai controversi “file Epstein” — hanno inferto un colpo durissimo alla credibilità della monarchia scandinava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accuse di stupro, violenze, traffico di droga e l’ombra degli Epstein files: chiesti 7 anni di carcere per Marius Borg Høiby, il figlio della principessa di Norvegia

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