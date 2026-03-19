Accorgersi del melanoma la dermatologa dopo il caso Renzi | Quando vediamo i cambiamenti può essere tardi

Dopo il caso di Matteo Renzi, che ha recentemente annunciato di aver subito la rimozione di un melanoma, una dermatologa ha sottolineato l’importanza di monitorare i cambiamenti della pelle. Nel video in cui l’ex premier condivide la sua esperienza, si evidenzia come spesso i segnali di questo tipo di tumore possano essere individuati troppo tardi. La testimonianza serve a ricordare quanto sia fondamentale prestare attenzione ai segni sulla pelle.

Il video di Matteo Renzi, che ha raccontato di aver da poco subito la rimozione di un melanoma, è un'ottima occasione per ricordare quali sono i comportamenti più a rischio che mettiamo in atto senza nemmeno rendercene conto. Le risposte della dermatologa Marta Carlesimo dell'Università di Roma La Sapienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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