Accademia Pucciniana Angelo Taddeo presidente | Ha capacità attrattiva

Angelo Taddeo è stato nominato presidente dell’Accademia Pucciniana, un nuovo ente dedicato alla promozione dell’opera e del teatro. La nomina è stata annunciata recentemente e Taddeo assume il ruolo con l’obiettivo di valorizzare le attività dell’Accademia e attrarre pubblico e artisti. L’ente si propone di organizzare eventi e iniziative legate al mondo di Puccini.

Sarà Angelo Taddeo a guidare, in qualità di presidente, l’ Accademia Pucciniana, nuovo Ente autonomo nato sotto l’egida della Fondazione Festival Pucciniano: un progetto ambizioso che ha ottenuto la fiducia di Plácido Domingo, figura leggendaria del panorama lirico internazionale che da due mesi è direttore artistico. "Riponiamo piena fiducia in questo progetto – afferma Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Festival Pucciniano a nome del consiglio di amministrazione –. Angelo Taddeo ha dimostrato una capacità attrattiva straordinaria: in un anno di direzione del Festival Puccini ha portato ad esibirsi nel teatro le più grandi star dell’opera lirica mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia Pucciniana. Angelo Taddeo presidente: "Ha capacità attrattiva" Articoli correlati Accademia Pucciniana, arriva Placido DomingoUn nome che di per sé è una garanzia e che non solo darà lustro al Festival Puccini, ma gli darà nuova energia e smalto. Leggi anche: Plácido Domingo alla direzione dell’Accademia Pucciniana Tutto quello che riguarda Accademia Pucciniana Temi più discussi: Accademia Pucciniana. Angelo Taddeo presidente: Ha capacità attrattiva; Taddeo presidente dell’Accademia Puccinania; Verso il Festival Puccini: al Teatro Eden tre concerti con grandi interpreti come Grigolo, Pratt e Tetelman; Aspettando Puccini 2026. I tre appuntamenti primaverili. Taddeo presidente dell’Accademia PuccinaniaIl direttore del Festival Puccini è stato designato alla guida dell’istituto di formazione artistica di Torre del Lago ... noitv.it Nomina di Angelo Taddeo: Santini chiede documentazione completa alla Fondazione PuccinianaGli atti richiesti dal consigliere della Lega Alessandro Santini sulla nomina di Angelo Taddeo a direttore artistico della Fondazione Pucciniana sono arrivati. Ma non tutti e non in modo esauriente ... lanazione.it Angelo Taddeo è il nuovo Presidente dell'Accademia Pucciniana, il nuovo ente autonomo nato sotto l'egida della Fondazione Festival Pucciniano. Un progetto ambizioso e concreto, che ha già ottenuto la fiducia di una leggenda vivente dell'opera lirica mondi - facebook.com facebook