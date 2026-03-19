Abitare la memoria e progettare il futuro | i Trulli di Alberobello in transizione

I Trulli di Alberobello sono al centro di un progetto di transizione che riguarda sia la conservazione che la pianificazione futura. La Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili dell’Università di Pisa ha curato un approfondimento su questo tema, coinvolgendo esperti e istituzioni. La discussione si concentra su come abitare queste strutture storiche e immaginarne nuove funzioni, mantenendo un equilibrio tra passato e innovazione.

TESTO A cura di Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 27 febbraio 2026. Intervista al sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, responsabile del sito Unesco, e Donato Luca De Felice, assessore con delega all’Ambiente, Parchi e Aree verdi. A cura di Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. “ Per Alberobello sostenibilità significa aggiungere un nuovo livello di significato al patrimonio: non soltanto custodi di una memoria secolare,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Concerti ed eventi dedicati alla 'Città dei Trulli', ad Alberobello parte la call comunaleUna chiamata istituzionale per fornire spunti e idee che arricchiscano il programma delle manifestazioni nella ‘Città dei Trulli’. Alberobello celebra la memoria e il ricordo con il progetto “Una scelta necessaria”Alberobello è pronta a celebrare la Giornata Internazionale della Memoria e la Giornata Nazionale del Ricordo con un ricco programma di iniziative... Altri aggiornamenti su Abitare la memoria e progettare il... 'Unesco trulli di Alberobello', un piano per la valorizzazioneSalvaguardare, valorizzare e gestire in modo integrato uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio culturale pugliese: i trulli di Alberobello. Sono gli obiettivi del piano di gestione Unesco ... rainews.it Alberobello, piano Unesco: «Tutelare e valorizzare i trulli»Il Comune di Alberobello approva il piano di gestione Unesco denominato I trulli di Alberobello e sottoscrive con ministero della cultura, Soprintendenza, Regione Puglia e Città metropolitana un ... lagazzettadelmezzogiorno.it