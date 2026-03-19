Abbruciatura frasche in Capitanata Rossella Falcone | Si individui subito una soluzione

In Capitanata si sono verificati diversi casi di abbruciatura di frasche, attirando l'attenzione di Rossella Falcone. La figura chiede di individuare immediatamente una soluzione per gestire la situazione. Le autorità sono state informate e stanno valutando le azioni da intraprendere per affrontare il problema. La questione resta al centro dell’attenzione senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

La richiesta prevede l’audizione dell’Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale e la contestuale istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, con il coinvolgimento di enti locali e associazioni di categoria, per individuare soluzioni condivise a una problematica che, soprattutto durante le stagioni di potatura degli ulivi, continua a creare difficoltà agli agricoltori in assenza di un quadro normativo chiaro.“È necessario fare chiarezza e dare risposte concrete ai territori della Capitanata, dove questa situazione si ripete ogni anno, mettendo in difficoltà tanti produttori. L’obiettivo è individuare soluzioni praticabili che tutelino il lavoro agricolo e garantiscano al tempo stesso il rispetto delle norme e la prevenzione dei rischi fitosanitari”, dichiara la consigliera Rossella Falcone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Abbruciatura frasche in Capitanata, Rossella Falcone: “Si individui subito una soluzione” Articoli correlati Chiusura Csm Di Airola, Napolitano: “Abbiamo una soluzione pronta subito”Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del presidente de ‘La Rete Sociale’ Serena Romano che ha posto una serie di domande al vicesindaco di... Giampietro (Pd) sui doppi turni al Marconi: "Superare subito l'emergenza e lavorare a una soluzione definitiva"“C’è bisogno di una mobilitazione di tutti i livelli coinvolti affinché al liceo Marconi, la scuola più popolosa della città, termini l’emergenza e...