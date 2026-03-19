A Abbiategrasso, durante un'operazione di sgombero di un appartamento occupato illegalmente, è stato arrestato un uomo che tentava di fuggire. L’uomo è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e pastiglie di ecstasy. L’intervento è stato condotto dalle forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto sul posto. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti di vario tipo.

Abbiategrasso (Milano), 19 marzo 2026 – Erano sul posto per l’operazione di sgombero di un appartamento occupato abusivamente, hanno concluso l'operazione arrestando “l’inquilino” che, dopo aver tentato la fuga, è stato trovato con cocaina, hashish e pastiglie di ecstasy. L’importante operazione di contrasto all’illegalità e allo spaccio di stupefacenti ha interessato nella mattinata di ieri un immobile di via Fusè, contesto già noto alle cronache per altre occupazioni abusive. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dalla comandante Maria Malini, sono intervenuti insieme al personale dell’Aler per procedere allo sgombero di un appartamento occupato abusivamente al civico 2 G. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, abusivo in un appartamento Aler arrestato con cocaina, ecstasy e hashish

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