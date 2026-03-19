A settembre si terrà la prima edizione dell’Abbazia di Pomposa Half Marathon, una gara che coinvolgerà appassionati di corsa e visitatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolgerà in uno dei luoghi più rappresentativi dell’Italia, con l’obiettivo di raggiungere mille partecipanti. La corsa si svolgerà su un percorso che attraversa i monumenti e il paesaggio dell’abbazia, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

La storia millenaria dell’Abbazia diventa simbolo di una nuova mezza maratona. Uno dei luoghi simbolo dell’Italia intera, farà da palcoscenico alla prima edizione dell’Abbazia di Pomposa half marathon, con l’obiettivo annunciato di mille presenze. Ambassador dell’evento il pianista Maurizio Baglini. I dettagli sono stati illustrati nella mattinata di ieri allo Iat dell’Abbazia con giornalisti, addetti ai lavori e curiosi. La gara podistica su strada di 21,097 chilometri è in programma domenica 27 settembre. Una novità assoluta per questo territorio e per l’intera provincia. La manifestazione è organizzata da Uisp, Gruppo Giro delle Mura, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Codigoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Abbazia half marathon’. Tutti pronti, a settembre si correrà nella storia

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