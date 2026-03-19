Dopo la sua partecipazione a AAA Rey de Reyes, Santos Escobar ha comunicato che dovrà rimanere lontano dal ring per diversi mesi a causa di un intervento. La notizia è stata confermata dallo stesso wrestler, che ha precisato di aver bisogno di tempo per recuperare. La sua assenza si protrarrà nel tempo, senza indicazioni precise sulla data di ritorno.

A pochi giorni dalla sua partecipazione ad AAA Rey de Reyes, Santos Escobar ha annunciato che resterà lontano dal ring “per mesi”. Durante l’evento, Escobar ha preso parte alla finale del torneo contro La Parka, The original El Grande Americano ed El Grande Americano II. Poco dopo il match, sono emerse notizie su un infortunio serio: una lesione al tricipite che richiederà un intervento chirurgico. Escobar non è riuscito a vincere l’incontro anche a causa dell’interferenza di Hijo de Dr. Wagner Jr. In un recente video diffuso da AAA, ha confermato la sua pausa, lanciando però anche una chiara sfida proprio a Dr. Wagner Jr.: “Il motivo per cui sono venuto in AAA, Wagner, è per mostrarti cos’è davvero la lucha libre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Santos Escobar fuori per mesi, confermato l’intervento dopo Rey de Reyes

Articoli correlati

Leggi anche: VIDEO: AAA Rey de Reyes 2026 – Show completo

AAA: Reunion dei Lucha Brothers a Rey de ReyesDurante AAA Rey de Reyes, i fan hanno assistito a un momento molto atteso: il ritorno insieme sul ring dei Lucha Brothers, la celebre coppia formata...

Altri aggiornamenti su Santos Escobar

Temi più discussi: WWE: Santos Escobar è ancora sotto contratto?; Risultati AAA Rey de Reyes 2026 – WWE; WWE: Santos Escobar spostato nella sezione alumni del roster; WWE: Santos Escobar si opererà dopo un infortunio.

WWE: Nuovo addio in vista? Scoppia il cado Santos EscobarWrestleMania 42 sarà il prossimo grandissimo evento della WWE. Lo show si terrà in due notti, sabato 18 e 19 domenica aprile all’interno del bellissimo Allegiant Stadium della città di Las Vegas. spaziowrestling.it

Santos Escobar si rivede in AAA dopo il rinnovo con la WWELa AAA ha recentemente firmato un nuovo accordo televisivo con FOX e la scorsa notte ha debuttato sulla piattaforma con uno show molto interessante, anche grazie allo zampino della WWE. I fan ... spaziowrestling.it

WWE: Santos Escobar si opererà dopo un infortunio x.com

Santos Escobar costretto a un lungo stop: il wrestler messicano ha lottato da infortunato in quel di AAA Rey de Reyes 2026. Pochi giorni dopo lo show è stato sottoposto a un'operazione al tricipite che gli impedirà di tornare sul ring per diversi mesi. - facebook.com facebook