A Roma puoi vedere l’equinozio di primavera dentro il Pantheon | l’evento di luce che accade il 20 e 21 Marzo

A Roma, il 20 e 21 marzo, all’interno del Pantheon, si verifica un particolare evento di luce legato all’equinozio di primavera. In quei giorni, i raggi del sole creano un fenomeno visibile che attraversa la nicchia del oculus, illuminando il pavimento in modo specifico. Questo fenomeno avviene due volte all’anno, segnando il passaggio tra le stagioni.

C’è un momento dell’anno in cui uno dei monumenti più iconici di Roma smette di essere solo architettura e diventa un vero e proprio strumento cosmico. Tra il 20 e il 21 marzo l’equinozio di primavera trasforma lo spazio interno del Pantheon in un’esperienza visiva sorprendente, visibile da chiunque si trovi lì nel momento giusto. Ma cosa accade di preciso dentro uno dei simboli della Citta Eterna? E come mai si verifica quello che è un vero e proprio allineamento astrale? LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) Il Pantheon come meridiana monumentale: il dialogo tra architettura e cosmo dell’equinozio di primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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A Roma puoi vedere l’equinozio di primavera dentro il Pantheon: l'evento di luce che accade il 20 e 21 marzoTra 20 e 21 marzo il Pantheon diventa uno strumento cosmico: l’equinozio crea un allineamento di luce straordinario. msn.com

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