A Roma puoi vedere l’equinozio di primavera dentro il Pantheon | l’evento di luce che accade il 20 e 21 Marzo

A Roma, il 20 e 21 marzo, l’interno del Pantheon si trasforma grazie a un fenomeno di luce legato all’equinozio di primavera. Durante queste giornate, il sole crea un fascio che attraversa l’ingresso e illumina l’interno dell’edificio in modo particolare. Questo evento permette di osservare come la luce naturale interagisce con le caratteristiche architettoniche del monumento.

C’è un momento dell’anno in cui uno dei monumenti più iconici di Roma smette di essere solo architettura e diventa un vero e proprio strumento cosmico. Tra il 20 e il 21 marzo l’equinozio di primavera trasforma lo spazio interno del Pantheon in un’esperienza visiva sorprendente, visibile da chiunque si trovi lì nel momento giusto. Ma cosa accade di preciso dentro uno dei simboli della Citta Eterna? E come mai si verifica quello che è un vero e proprio allineamento astrale? LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) Il Pantheon come meridiana monumentale: il dialogo tra architettura e cosmo dell’equinozio di primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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A Roma puoi vedere l’equinozio di primavera dentro il Pantheon: l’evento di luce che accade il 20 e 21 MarzoTra 20 e 21 marzo il Pantheon diventa uno strumento cosmico: l’equinozio crea un allineamento di luce straordinario. funweek.it

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