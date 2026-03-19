A ricatto petrolifero ricatto petrolifero e mezzo

Un nuovo episodio di ricatto petrolifero sta attirando l'attenzione: si tratta di una strategia messa in atto da alcuni attori del settore per influenzare il mercato e le decisioni politiche. La situazione riguarda specifici gruppi e le loro azioni nel tentativo di ottenere vantaggi economici attraverso pressioni e intimidazioni, mentre le autorità cercano di monitorare e rispondere a questa dinamica.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! . Assieme alle operazioni militari per togliere all'Iran la possibilità di agire per bloccare il traffico navale nello stretto di Hormuz va avanti, con minore clamore, la distruzione della logistica e degli impianti produttivi con cui l'Iran realizza la sua produzione. La capacità di sostenere nel tempo la quasi totale eliminazione della quota iraniana nel mercato energetico, contrariamente a quanto si può credere, è maggiore per i paesi industrializzati e per il blocco americanoisraeliano rispetto all'Iran, con l'attuale regime e aì suoi clienti petroliferi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A ricatto petrolifero, ricatto petrolifero e mezzo Articoli correlati Russia, droni ucraini colpiscono un deposito petroliferoUn attacco con droni ucraini ha provocato un incendio in un deposito petrolifero nella città di Velikiye Luki, nella regione russa di Pskov. Missili sul Bahrein, colpito impianto petroliferoMissili su Bahrein e Abu Dhabi, colpito impianto petrolifero Continuano a piovere missili su Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Una raccolta di contenuti su ricatto petrolifero Temi più discussi: Zelensky: riaprire Druzhba è come revocare sanzioni su petrolio russo; Donald e l'arma del ricatto; Crosetto: Non cedere al ricatto iraniano su Hormuz. L’Italia lavorerà per coinvolgere l’Onu; Ricatto Iran: mille navi ferme. Passano soltanto quelle cinesi. A ricatto petrolifero, ricatto petrolifero e mezzoPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter Di cosa parlare stasera a cena a questo link: è gratis! A ricatto petrolifero, ricatto petrolifero e mezzo. Assieme alle operazioni m ... ilfoglio.it Ricatto a luci rosse: sesso al telefonino, studente riminese adescato su TelegramPoi, all’improvviso, la trappola: quelle immagini intime diventano merce di ricatto, materiale da esibire come arma per costringere due giovanissimi — tra cui uno studente riminese — a versare denaro ... ilrestodelcarlino.it Dire, come ha fatto il Premier belga Bart De Wever, che l’Europa debba tornare all’energia russa “a basso costo” significa non aver capito la lezione di questi anni. La dipendenza da Mosca ha reso l’Unione Europea più fragile, più esposta al ricatto geopolitico - facebook.com facebook Ma come mai gli emiri miliardari non hanno mai concepito l’idea di scavare un canale tipo Panama in Oman, dove il passaggio è più stretto, per bypassare il ricatto persiano nella strozzatura di Hormuz x.com