A Montecatini Terme si terrà sabato alle 09,30 un convegno promosso dal Centro Studi del Lionismo “Massimo Fabio” presso l’Hotel Tuscany Inn, in via Cividale. L’evento si concentrerà sul ruolo delle donne nell’associazionismo lionistico, focalizzandosi su temi come efficienza e determinazione. L’incontro sarà un’occasione per discutere di queste tematiche con partecipanti provenienti da diverse realtà.

Pistoia, 19 marzo 2026 — Sarà dedicato al tema “Le donne nel Lionismo: efficienza e determinazione” il convegno promosso dal Centro Studi del Lionismo “Massimo Fabio”, in programma sabato alle ore 09,30 all’Hotel Tuscany Inn (via Cividale, 86e a Montecatini Terme). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Lions Club Montecatini Terme e il Lions Club Montecatini Terme Castello. Ad aprire i lavori saranno i saluti del governatore del Distretto Lions 108La-Toscana Gilberto Tuccinardi, del direttore del Centro Studi del Lionismo “Massimo Fabio” Roberto Breschi, del presidente del Lions Clu Montecatini Terme Alessandro Troiano e del presidente del Club Montecatini Terme Castello Andrea Giotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Montecatini Terme, un convegno dedicato alla donna nell’associazionismo

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