A meno di un anno dalla sua scomparsa, l’attore noto per aver interpretato ruoli in

C ome disse Benjamin Franklin, «in questo mondo non vi è nulla di sicuro tranne la morte e le tasse ». Fino a pochi anni fa, questa frase – diventata famosa anche grazie a Brad Pitt in Vi presento Joe Black – era pienamente condivisibile. Oggi è arrivato il momento di aggiornarla, purtroppo non la parte relativa alle tasse. Oggi, almeno sullo schermo, la morte si può sconfiggere. Se un attore muore, non è sicuro che non lo rivedremo al cinema la primavera successiva. Val Kilmer ne è la dimostrazione più sorprendente: a un anno dalla sua scomparsa, l’attore di Top Gun e The Doors è tornato a recitare grazie all’ intelligenza artificiale nel film As Deep as the Grave. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A meno di un anno dalla sua morte, l'attore protagonista di "The Doors", "Top Gun" e "Batman Forever" torna a recitare nel film di Coerte Voorhees

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